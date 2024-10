Soome toidutööstur investeeris Sauele 10 miljonit

Üle 30 turu teenindav Saue tehas on seni tootnud Santa Maria kaubamärgi all maitseaineid, vürtsisegusid ja marinaade. Nüüd lisandub sinna ka tomatipõhiste salsade ja kastmete tootmine. Pauligi teatel aitab investeering suurendada tehase võimekust ja laiendada tooteportfelli.

„Uue tomatisalsa ja kastmete tootmisliini avamine on strateegiline samm meie kasvu laiendamiseks ja positsiooni tugevdamiseks Tex Mexi ühe kategooria liidrina kogu Euroopas. Kuna nõudlus Tex Mexi järele kasvab kodu mandril jätkuvalt, aitab uus salsa tootmisliin Sauel meil tekkivaid võimalusi ära kasutada,“ sõnas Pauligi tegevjuht Rolf Ladau.

Pauligi tarneahela ja hankejuht Thomas Panteli rõhutas, et salsad ja kastmed on nende jaemüügiklientide ja kodutarbijate jaoks olulised tooted. „Üleminek ettevõttesisesele salsatootmisele tagab pikaajalise stabiilsuse ja kiirendab meie võimet tuua turule uusi tooteid. Saue tehase strateegiline asukoht Eestis pakub logistilisi eeliseid, mis hõlbustavad tõhusat levitamist meie Euroopa tarbijatele ja tarnijatele,“ selgitas Panteli.

Pauligi Saue tehase juht Mati Kirspuu peab investeeringut oluliseks verstapostiks. „See investeering on oluline samm meie tulevase kasvu suunas ja mul on hea meel, et Saue tehas ja selle töötajad mängivad Pauligi jätkuvas edus olulist rolli,“ ütles Kirspuu