Wise Business lansseeris tasuta arveldustööriista, et lihtsustada ülemaailmseid makseid

Wise Business, ärikonto rahvusvahelistele ettevõtjatele, teatas uue arveldusfunktsiooni käivitamisest. Tasuta kasutatav teenus lihtsustab arvete koostamist, maksete tegemist ja vastuvõtmist ning jälgimist – seda kõike ühtsel Wise Businessi kontol.

Väiksemaid ettevõtteid silmas pidades on teenus Wise Businessi klientidele tasuta saadaval ja võimaldab kasutajatel:

koostada ametlikke, hästi vormindatud arveid, mida saab automaatselt väljastada e-posti teel;

sujuvalt makseid automaatseerida, sest arved on integreeritud Wise Businessi kontole;

jälgida arvete tasumise seisu;

väljastada arveid mitmes valuutas (sh USD, GBP, AUD, HUF jne) ja saada makseid ilma kõrgendatud vahetuskursside ja varjatud tasudeta;

lisada makseviise, mis võimaldab klientidel maksta kiiresti ja turvaliselt. Valik „maksa Wise’iga“ pakub odavaimat ja kiiremat kasutuskogemust kasutajatele, kelle kliendid kasutavad ka Wise’i.

Uus arveldustööriist on pärast kasutuselevõttu aidanud ettevõtetel töödelda juba üle 14 miljoni naela väärtuses arveid. See on teinud maksekogemuse kiiremaks ja tõhusamaks.

Wise’i tootejuht Akshay Menon: „Arveldamine on ettevõtte juhtimise oluline, kuid sageli tülikas osa. Olemasolevad teenusepakkujad ei vasta väike- ja üksikettevõtjate spetsiifilistele vajadustele, mistõttu on nad sunnitud kasutama kallist raamatupidamistarkvara või käsitsi hallatavaid tabeleid. Oleme loodunud uue funktsiooni, et leevendada arveldamisega kaasnevaid ebamugavusi ja muuta maksesüsteemid võimalikult lihtsaks. Uue teenuse abil saavad ettevõtted luua ja saata arveid vaid mõne klikiga. Maksed liiguvad sujuvalt säästes aega ja vaeva ning kasutades reaalset vahetuskurssi. Suurima väärtusena on see ka tasuta.“

Wise Business teenindab 600 000+ klienti