Tallinki kasum vähenes veerandi võrra, kuid lootus dividendiks püsib

„Arvestades hetke majandusolusid ja turgude seisu, lõpetasime kolmanda kvartali tugeva tulemusega. Võttes arvesse, et meil on hetkel puudu rakendus kahele laevale, et meie majanduskeskkond oli ja on äärmiselt habras, ning tarbijate kindlustunne on madal - siis tunnen, et oleme saavutanud kindlustandva kvartalitulemuse,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene pressiteates.