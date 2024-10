Inbank: „Osta kohe, maksa hiljem“ makselahenduste kasutamine on sel aastal kasvanud 3 korda

„Jõudsalt kasvanud lepingute maht ja statistikanumbrid kinnitavad, et inimesed on maailmas juba mõnda aega väga populaarsed makselahendused ka Eestis omaks võtnud ning kasutavad neid üha enam, et oma kulutusi hajutada,“ lausus Inbanki partnerkanali juht Birgit Listmann. Selle aasta esimese üheksa kuuga on „osta kohe, maksa hiljem“ makseviiside maht eelmise aastaga võrreldes kokku kasvanud 3.1 korda (+211%) ja lepingute arvu kasvanud 3.4 korda (+239%).

Listmanni hinnangul on lisaks makselahenduse laialdasele kättesaadavusele kasvule kaasa aidanud ka Inbanki partnerlus pangamakseid pakkuva ettevõtte Montonioga, läbi kelle on samuti kasvanud kaupmeeste arv, kes „osta kohe, maksa hiljem“ lahendusi pakuvad. Samuti on Inbanki makselahendused saadaval läbi Maksekeskuse ja Paysera ning sellest aastast alustati „osta kohe, maksa hiljem“ lahenduste osas koostööd ühe suurima veebikaubamajaga Eestis - Kaup24.ee'ga.

„Selliste makselahenduste võlu tarbija jaoks seisneb ostude ajastamises paari kuu peale – näiteks pakub see võimalust maksta ostu eest kolmes osas ilma lisatasuta. See on paindlik finantseerimisvõimalus nii ootamatute väljaminekute kui planeeritud ostude puhul,“ lausus Listmann. Järelmaksu ees omab see makseviis eelist, sest lahenduse kasutamisel ei kaasne tarbijale mingeid lisakulusid ega intressi - näiteks 300 eurose ostu puhul tasud kolme kuu vältel korraga 100 eurot.

Makselahenduse pakkumine suurendab konversioonimäära

„Kaupmeeste jaoks tähendab makselahenduse olemasolu eelkõige kõrgemat ostu konversioonimäära. Makselahenduste pakkumisel on kaupmeestel võimalik teha tooted klientidele kättesaadavamaks ning tõsta nii müüdavate toodete arvu kui ka ostukorvi väärtust. Tarbija saab näiteks e-poest rõivaste ostmisel tellida koju mitu riideeset, proovida, saata mittesobivad asjad tagasi ja maksta hiljem ainult selle eest, mis päriselt meeldis - muidu teed osteldes justkui ettemaksu, kui kaupa veel pole, aga raha on kontol broneeritud,“ selgitas Inbanki ekspert.

Ta toonitas, et kuigi tegemist on tarbijale äärmiselt mugava lahendusega, kaasneb iga ostu ja makselahenduse kasutamisega kohustus ning seega tuleb tarbijal iga ostuotsus siiski hoolikalt läbi mõelda. „Kuna „osta kohe, maksa hiljem“ makseviisi keskmine ostukorvi summa jääb ca 551 euro juurde, on lühiajalises makseviivituses kliente vähe ning viivituses olevad summad ei ole suured,“ nentis Listmann.