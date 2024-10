Valgamaa perede elektriautode kättesaadavus paraneb teistest regioonidest aeglasemalt

„Kuigi praegu on hinnavõit Valgamaa elanike jaoks palgakasvust tulenevalt arvestatav, on see siiski teistest regioonidest tagasihoidlikum ning seal võiks märkimisväärset muutust elektriautode kättesaadavuses oodata järgnevatel aastatel, kui Eesti turule lisanduks laiem valik odavamaid Euroopa automudeleid ning Hiinale kehima hakkav tollimaks jääb mõistlikule tasemele. Kuigi on teada, et riigi äärealadel on palgakasv tahes-tahtmata väikem, võime loota, et Eesti eri maakondades tasakaalustub kättesaadavus tulevikus ühtsemalt nii, et ka näiteks Valgamaa inimesed saaksid endale lubada uuenduslikke elektrisõidukeid. Seniks on üleminek elektriautodele madalama keskmise palgaga maakondades kindlasti aeglasem,“ jagas liisingujuht.