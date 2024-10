Venemaa majanduslik seis üha halveneb. „Kui nii jätkame, on varsti kõik meie ettevõtted pankrotis“

Tšemezov kritiseeris eriti Venemaa keskpanga kõrget intressimäära, mis on alates 2023. aasta juulist tõusnud 19 protsendini. See arv on praegu Venemaa lähiajaloo kõrgeim, kui välja arvata 2022. aasta kevad, mil see jõudis korraks 20 protsendini, sest Venemaa alustas sissetungi Ukrainasse.