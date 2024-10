Oodatust tugevam kasum kergitas Tesla aktsiat

Tesla müügitulu oli 25,18 miljardit dollarit, mida oli 8% rohkem kui mullu samal ajal. Kohandatud puhaskasum oli samuti 8% tugevam kui mullu, kokku 2,5 miljardit dollarit. See tähendab, et kasum aktsia kohta oli 0,72 dollarit, samas kui analüütikud prognoosisid 0,58 dollarit aktsia kohta.

Sellest tingitult kerkis Tesla aktsia järelturul 12%, kuid on tänasel eelturul veidike tõusust järele andnud. Siiski kaupleb aktsia 10,3% kõrgemal kui eile börsipäeva lõpus. Enne tulemuste esitlust oli Tesla aktsia tänavu 14% miinuses.