EKSPERT VASTAB | Kolm olulist küsimust, enne kui võtad kodulaenu

Kuigi makseraskusega klientide osakaal Swedbank ist kodulaenu võtnute seas on väike (0,04%) ja inimesed hindavad oma võimalusi realistlikult, on oluline kaaluda riske ja valmistuda nendega toimetulekuks juba enne laenukohustuste võtmist. Laen on pikaajaline kohustus ja iga laenuvõtja peaks tagama, et võetud laen ei muutuks koormaks ei neile ega lähedastele. Võimalikud riskid hõlmavad haigestumist, töökaotust ja pikaajalist töövõimetust.

Enne laenu võtmist tuleks enda jaoks otsustada, et vaatamata laenule peaks alati olema sääste, et ootamatud olukorrad ja raskemad ajad mööduks võimalikult leebelt. Pärast kõigi igakuiste püsikulude, sealhulgas laenumakse tasumist on mõistlik, et raha jääb ka säästmiseks. Summad ei pea olema suured; oluline on säästa regulaarselt ja kujundada säästmisharjumust. Kõige paremini õnnestub säästmine siis, kui sissetuleku laekudes kanda otsekohe mõistlik summa säästukontole.