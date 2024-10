Valitsuse uus plaan: RMK aladele tahetakse püstitada sadu tuulikuid

Sobivate riigimaade kasutamiseks viiakse läbi enampakkumised, mis annavad tähtajalise õiguse kasutada maad tuulepargi rajamiseks. Peaminister Kristen Michali teatel pannakse enampakkumistele 7800 hektarit riigimetsa majandamise keskusele (RMK) kuuluvaid maid ning 660 hektarit maa-ameti valduses olevaid maid. Ministeeriumi teatel oleks võimalik nendele aladele paigutada hinnanguliselt kuni 1100 MW tuuleenergia tootmisvõimsusi. Arvestades, et viimasel ajal on kombeks püstitada Eestisse 4,5-7 MW võimsusega tuulikuid, võiks see tähendada umbes 200 tuuliku kerkimist riigimaadele.

„Seni on maismaa tuuleparke kavandatud peamiselt eramaadele, kuid nüüd tekib arendajatel juurdepääs riigi aladele, mida varem tuuleparkide rajamiseks kasutada ei saanud. See on oluline otsus, mis aitab kaasa puhta elektri tootmismahu kasvatamisele ja taastuvenergia eesmärkide saavutamisele. Oleme riigimaid põhjalikult uurinud ja kaardistanud alad, kus mõju loodusele ja inimestele on võimalikult väike,“ ütles kliimaminister Yoko Alender.