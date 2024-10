VIDEOD | Eesti tippude tipud ehk 10 firmat, kelle seast selgub aasta parim ettevõte

Kümme oma valdkonnas silma paistnud ettevõtet, kelle seast selgub 2. novembril ettevõtlusgalal selle aasta parim ettevõte, on Eesti majandusmaastiku mõjukad tegijad. Nende sõnal peaks olema kaalu, kuid nii mõnigi seda ei tunneta.

Aasta eksportööri tiitli pälvis Nortal. Tegemist on Eesti IT-sektori ühe edulooga. 90% ekspordilt teeniv Nortal võib eelmise aastaga väga rahule jääda. Nortal Eesti tegevjuht Ats Albre nimetab aastat märgiliseks – ettevõte laienes Ühendkuningriiki ja kiirendas kasvu nii Kanadas kui ka Saudi Araabias. Uued arenduskeskused avati Mehhikos ja Egiptuses.

Maksuotsuseid kommenteerides ütleb Albre, et on positiivne, et julgeolekumaksu osas on lõpuks selgus saavutatud. „Kuigi ettevõtete maksukoormus suureneb, tekitab see ka ootuse, et riigi efektiivsus paraneb. Usun, et laiapõhjaline kärpimine on mõjus, sest see sunnib leidma nutikamaid ja tõhusamaid lahendusi,“ leiab Albre.

: : :

Rohkem majanduslikku mõttelaadi

Aasta tööstuse digitaliseerijaks valiti Harju Elekter. Elektrienergia juhtimise lahendusi pakkuv ettevõte liigub elektrifitseerimise toel tõusulainel, millele lisab hoogu taastuvenergiale üleminek. Olgu robotid, tehisaru, elektriautod või roheenergia – Harju Elektrit on vaja. „Oleme väga heas sektoris. Buum on veel keskpärane, aga oleme trendidega rahul,“ saab ettevõtte tegevjuht Alvar Sass öelda.

Ettevõte üritab hoida apoliitilist joont, aga Sass on rõõmus, et Eestil on lõpuks tööstusminister, ehkki oleme sellega ehk oma kümme aastat hiljaks jäänud.

„IT-minister on olnud, aga eksporti tehakse enam siiski tööstuses. See on paraku peidus olnud ja vajab suuremat tunnustust. Ma soovitaks valitsusel mitte makse tõsta, vaid arvestada seda, kuidas me teiste riikidega võrreldes paistame. Kas keegi soovib siia investeerida?“ räägib Sass ja lisab, et majanduslikku mõttelaadi oleks rohkem vaja. „On küll teada, miks makse tõstma peab, aga me ei tohi samal ajal teistest maha jääda.“

: : :

Kaitsetööstuse lipulaev sihib 100 miljoni käivet