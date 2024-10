Kaasaegseks muutuvad tooteohutuse nõuded mõjutavad veebipoode ja küberturvalisust

Uute nõuete kehtestamine on tingitud EL tooteohutuse direktiivi asendumisest EL tooteohutuse määrusega, mis toob kaasa reeglistiku ühetaolise tõlgendamise kogu Euroopa Liidus, kuna määrus rakendub kõigile riikidele ühte moodi ning riikidel kaob ära võimalus nõudeid tõlgendada oma seadustega. Määrus jõustub 13. detsembril.

Määruses sätestatakse, et tarbijale peab olema veebipoes kättesaadav sama info, mis tavakaupluses, sealhulgas tootja andmed, tootetähis, toote pilt ja kõik hoiatused ning ohutusteave. Samuti on kolmandatest riikidest pärit kaupadele kehtestatud nõue, et tootja määraks Euroopa Liidus esindusisiku, kes suhtleb probleemide korral tarbijate ja turujärelevalveasutustega. Ilma esindajata võivad sellised saadetised tulevikus tolli kinni jääda.