Ehitusseadustiku ja veeseaduse muudatused vähendavad halduskoormust

„Seadusemuudatused aitavad vähendada bürokraatiat ja teevad inimestele taotlemise lihtsamaks ning ühtlasi tõhustavad meie töökorraldust. Samal ajal tagame, et keskkonna- ja veekaitse aspektid on hästi kaitstud. Edaspidi jätame ära taotluste topeltkontrolli: kohaliku omavalitsuse üksustel on kõige parem ülevaade kohalikest oludest, mistõttu jääb neile kandev roll puurkaevude projektide läbivaatamisel,“ kommenteeris taristuminister Vladimir Svet.