Pooled ettevõtte juhid peavad inimtegurit suureks turvaohuks

Kui ettevõtete kõige suurem küberturvarisk on ressursipuudus, siis teisele kohale on võrdlemisi ootamatult sattunud ettevõtte enda töötajad. Turvaekspertide hinnangul on töötajate vähene teadlikkus murettekitav nii Balti riikides kui ka Skandinaavias.

„Kuigi Balti- ja Põhjamaad on olnud digitaalsete lahenduste kasutussevõtmisel esirinnas, oleme turvaküsimustes pigem mahajääjate seas,“ nendib Telia Eesti ärikliendiüksuse juht Kristjan Kukk.

Telia Eesti emafirma Telia Company uuringust selgub, et 96% firmajuhte peab oma ettevõtte kübervastupidavust väga oluliseks ja 52% nendib samas, et töötajatel puuduvad vajalikud küberturbeteadmised.

„Küberturvalisus koosneb kolmest suurest valdkonnast – tehnoloogia, protsessid ja inimesed. Ajalooliselt on digiturvalisuse investeeringud olnud suunatud kahte valdkonda kolmest: tehnoloogiatesse ja protsessidesse ning samas loodetakse, et kolmas ehk inimesi puudutav osa läheb lihtsalt ise paika. Nii see aga ei ole,“ nendib Kukk.

Rortist selgub, et 98% rünnakutest põhineb sotsiaalsel manipuleerimisel. Selliseid inimeste vastu suunatud rünnakuid ei suuda Kuke sõnul ära hoida ka kõige arenenum tehnoloogia.

Tehisintellekti kasutuselevõtt muudab mängureegleid

Suurimaks probleemiks on ekspertide hinnangul kerkinud tehisintellekti laialdane kasutamine, mille mõju küberohtudele saab mõne hinnangu järgi võrrelda lausa tuumatehnoloogia mõjuga sõjapidamisele.

„Tihti nähakse AI-tööriistades võimalust ettevõtte töö tõhustamiseks, kuid sageli ei mõisteta, et töötaja julgustamine tehisintellekti kasutama, ilma turvariskide teadlikkuseta, võib kujutada endast märkimisväärset ohtu,“ selgitab Telia ärikliendiüksuse juht. „Tuleb mõista, et näiteks konfidentsiaalsete andmete jagamine AI-ga on pöördumatu ning küberkurjategijate elu on tehtud andmete omandamisel väga lihtsaks.“