FOTOD | DHL rajab Tallinna lennujaama uue kaubaterminali

Lennujaama lõunaalal asuv 7260-ruutmeetrine kompleks valmib 2025. aasta lõpus. Uues hoones saab olema 1550 ruutmeetrit kontoripinda ning 5700 ruutmeetri suurune kaubaterminal, kuhu kuuluvad uudsed katuse all olevad laadimisplatvormid kulleritele. Hoonetekompleks hakkab vastama LEED Silver taseme keskkonnasertifikaadile.

„Airport City ärilinnaku arendamine on oluline osa Tallinna lennujaama arengust tervikuna ning näitab, et suured rahvusvahelised ettevõtted on huvitatud oma tegevuse laienemisest Eesti turul. DHL Express Estonia uue lennukaubaterminali rajamine aitab parandada Eesti kaubavahetust teiste riikidega ning panustab Eesti majanduse kasvu,“ ütles taristuminister Vladimir Svet.