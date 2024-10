Lugeja küsib: mis on auto ostul kasutusrendi, kapitalirendi ja täisteenusrendi vahe?

„Suures pildis ei ole vahet, millist finantseerimise teenust autot soetades kasutada. Inimesed soovivad eelkõige teha häid tehinguid ja mitte üle maksta. Selleks, et leida endale sobivaim teenus, on oluline aru saada, millised kohustused ja ka võimalused ühe või teise teenusega kaasnevad,“ ütles Mobire Eesti juhatuse liige Marek Kurs.

Kes on sõiduki omanik?

Liisingu puhul räägime tegelikkuses kahest erinevast teenusest – kapitalirendist ja kasutusrendist. Suurim erinevus on see, et kui kapitalirendi puhul saab liisinguvõtja pärast lepingu lõppu sõiduki omanikuks, siis kasutusrendi ja täisteenusrendi puhul on sõiduki omanikuks teenusepakkuja, kes annab sõiduki lepingusõlmijale teatud perioodiks kasutada. Täisteenusrendi puhul on sarnaselt kasutusrendile auto omanikuks teenusepakkuja ning sõitja kasutab seda kokkulepitud perioodi jooksul tasudes fikseeritud kuumaksu, mis sisaldab ka erinevaid haldusteenuseid nagu näiteks hooldusi, rehve ja rehvivahetusi, 24/7 autoabi.

Kurs selgitas, et kapitalirendi puhul tasutakse liisinguperioodil igakuiste maksetena kogu sõiduki maksumus koos intressidega. Kui maksed on korrektselt tasutud, kuulub auto liisinguperioodi lõppedes auto omanikule. Kasutusrendi puhul ostab soovitud auto aga liisinguandja ning annab selle kokkulepitud perioodiks sõitjale kasutada. Ennetähtaegselt lepingu lõpetamisel ei ole liisinguandjal kohustust auto tagasi võtta, soovi korral saab selle aga välja osta.

Sarnaselt kasutusrendile sõlmitakse ka täisteenusrendi puhul leping kindlaks perioodiks, ent soovi korral on võimalik auto tagastatada etteteatamisega ilma, et sellega kaasneks mingeid lisakulusid.

Maksed ja maksud

„Kasutusrent on oma olemuselt samuti laenutoode nagu kapitalirentki. Erinevus seisneb selles, et on fikseeritud jääkväärtus, mida igakuiste maksetega tagasi ei maksta, ja see võimaldab kuumaksed hoida madalamad, kui need on näiteks kapitalirendi puhul,“ selgitas Kurs.