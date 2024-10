Bigbank teenis tänavu üheksa kuuga 27,6 miljonit eurot puhaskasumit

Eraldi tõi Martin Länts esile, et langevate intresside keskkonnas on Bigbank rahul netointressitulu korraliku kasvuga nii eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes (+6%) kui ka 9 kuu lõikes võrreldes eelmise aasta sama perioodi näitajaga (+9%). Kontserni kolmanda kvartali netointressitulu oli 27,7 miljonit eurot ja aasta esimese üheksa kuu netointressitulu kokku 79,1 miljonit eurot.

Hoiuste poolel näitas kolmandas kvartalis korralikku kasvu tähtajaliste hoiuste portfell, mis kvartaliga kasvas 86 miljoni euro võrra, jõudes 1,25 miljardi euroni (+7%). Säästuhoiuseportfell seevastu kahanes kvartaliga 82 miljoni euro võrra 1,01 miljardi euroni. Muutuse põhjuseks on eelkõige jätkuv trend, mille kohaselt lühiajalisi säästutooteid kasutavad hoiusekliendid asendavad säästuhoiuse peamiselt 3–9 kuu pikkuste tähtajaliste hoiustega, et kindlustada vastavaks perioodiks soovitud intressimäär. Kontserni hoiuseportfell kokku kasvas kvartaliga 11 miljoni euro võrra (+0,5%) ja aastaga 484 miljoni euro võrra (+27%) 2,27 miljardi euroni.

Bigbanki laenuportfelli kvaliteet püsis kolmandas kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga stabiilsena. Võrdluses 2023. aasta sama perioodi näitajatega on siiski märgatav teatav halvenemine tarbimis- ja ärilaenude portfellis, ent see on tingitud kvaliteedi langusest 2024. aasta esimeses kvartalis. Kodulaenude portfell on jätkuvalt väga hea kvaliteediga.