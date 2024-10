Tesla aktsial oli viimase kümnendi parim päev

Viimati kerkis Tesla aktsia sedavõrd palju 2013. aasta 9. mail, kui aktsia tõusis päevaga 24,5%. Tesla teatas kolmapäeval pärast börsipäeva lõppu, et firma müügitulu suurenes aastaga 8%, 25,2 miljardi dollarini. Puhaskasum kasvas 2,5 miljardi dollarini ehk 0,72 dollarit aktsia kohta. See on palju parem tulemus, kui analüütikud ootasid.

CNBC vahendab, et Deutsche Banki analüütikute hinnangul suudab Tesla järgmisel aastal sõidukite müügimahtu kasvatada 10–15%, mis tähendaks umbes kahte miljonit müüdud sõidukit aastas. Ka Morgan Stanley ei olnud oma analüüsis suure lootuse täitumises kindel, märkides, et nemad ennustavad 14% kasvu. Panga analüütikud lisasid, et see oleneb uue mudeli tulekust, täpsemalt sellest, kui taskukohane see klientide jaoks on, samuti finantseerimislahendustest ja lisavarustuse parendustest.