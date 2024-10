Kui vaba on ettevõtete arvelduskontol olev vaba raha?

Ettevõtted kasutavad oma vabu vahendeid sageli arendustegevusteks – olgu selleks uue varustuse soetamine, töötajate värbamine või infrastruktuuri arendamine. Sel suvel aga ületas Swedbankis ärikontodel oleva raha hulk 2 miljardi euro piiri, mis on seisnud vähemalt kuus kuud puutumatuna. Neid summasid ei kasutata hoiustamiseks ega investeerimiseks. Niimoodi lihtsalt kontol seistes ei tööta raha ettevõtte heaks, vaid kaotab ajas oma väärtust. Kuigi inflatsioon on stabiliseerunud, jääb selle mõju endiselt tuntavaks – aasta-paari pärast tuleb 1000 eurot maksva seadme eest rohkem raha välja käia. Kas sinu ettevõte on üks neist, kes laseb vabal rahal kontol seista? Või kaalud investeerimist finantsinstrumentidesse? Järgnev info võib otsustamisel abiks olla.

Mõistlik on hoida raha arvelduskontol, kui ettevõte vajab vaba raha lühiajaliselt jooksvate arvete ja laenude tasumiseks või ootamatute kulutuste tegemiseks. Investeerimine võib ettevõtjale küll tulus olla, kuid sama oluline on hoida teatavat likviidsust. Seega tuleks investeeringute ja vaba raha hoidmisel leida sobiv tasakaal.Viimased poolteist aastat on Eesti pangad maksnud tähtajalistelt hoiustelt Euroopa kõrgeimat intressi. Selle aasta esimese kuue kuuga maksis Swedbank ettevõtetele hoiustelt 43 miljonit intresse.Ettevõtetele, kelle jaoks on suurem likviidsus oluline ega soovi pikemaajaliselt hoiustada, on võimalik näiteks sõlmida üleöödeposiidi leping. Üleöödeposiidiga broneeritakse kontojääk iga päev kella 22–7 vahel lühikeseks ajaks, mis annab võimaluse preemiaks igapäevaselt laekuvate intresside näol kas eurodes või USA dollarites. Üleöödeposiidiks vajalik kontojääk on vähemalt 30 000 eurot või 100 000 dollarit. Ettevõtted, kelle käive on võrdlemisi aktiivne, võivad seega kaaluda võimalust panna kontol olev raha selliselt tulu teenima.