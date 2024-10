Ekspert selgitab: kas maksmata parkimistrahv võib takistada kodulaenu saamist?

„Kuigi laenutaotlemise protsess on kliendi jaoks tehtud üsna lihtsaks, siis peab pank enne laenu pakkumist ja selle väljastamist omalt poolt põhjalikult analüüsima laenutaotleja varasemat maksekäitumist, sh kontrollima võimalikke maksehäireid. Kui inimesel esineb võlgnevusi, mängib see laenuotsuse tegemisel kindlasti väga olulist rolli,“ selgitas Helina Kikas.

Ehkki iga arve või trahvi tasumisel tuleb hoolega jälgida maksetähtaegu, siis tõsisemaid probleeme tekitavad Kikase sõnul maksetega viivitused, mis ulatuvad paarist hilinenud päevast kaugemale. „Eksimusi juhtub kõigil ning see on igati mõistetav. Kui aga tasumistähtaega eiratakse korduvalt või tasutakse arveid tähtajast märkimisväärselt hiljem, on see kindlasti üks ohumärk,“ nentis ta.

Ekspert märkis, et kui inimesel on minevikus olnud maksehäireid, kuid need on tänaseks seljatatud ning kliendi poolt on põhjendatud, mis ja miks juhtus – näiteks jäi kogemata maksmata tuulega ära lennanud parkimistrahv või juhtus apsakas mõne arve tasumisel –, siis üldjuhul lähenetakse sellele mõistvalt.

Kikas selgitas, et kuigi varasem maksehäire ei pruugi alati negatiivset laenuotsust tähendada, võib hooletu maksekäitumine kergitada laenu hinda ehk väljenduda kõrgemas intressis. „Siiski tuleb rõhutada, et maksekäitumine pole ainus, mis laenuintressi mõjutab. Kodulaenu intress sõltub väga palju konkreetsest inimesest ning eelkõige tema sissetulekutest ja kohustustest. Samuti soetatavast kinnisvarast ehk selle asukohast, seisukorrast ja hinnast,“ lisas ta.

Luminori laenude kompetentsikeskuse juht tõi esile, et võrreldes teiste Balti riikidega on eestlased laenude tasumisel kõige eeskujulikumad ning võlgnevuses olevate laenude osakaal on kõige väiksem. „Kodulaen ja liising on reeglina viimased, mis raskustesse sattudes maksmata jäetakse. Seega võib öelda, et kodu ja auto on eestlasele väga olulised ning hea distsipliin tagab eeskujuliku maksekäitumise,“ ütles Helina Kikas.