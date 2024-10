Swedbank finantseerib 5 miljoni euroga Eesti kaitsetehnoloogia ettevõtet

DefSecIntel Solutions OÜ süsteemid on kasutusel riigikaitses, piirivalves ja kriitiliste taristute jälgimisel. Ettevõtte eesmärk on laiendada kliendibaasi ja turgu ning kasvatada käivet praeguselt 30 miljonilt eurolt lähiaastate perspektiivis neljakordseks. Swedbanki 5 miljoni eurone finantseering on mõeldud käibevahendite toetamiseks, et hõlbustada ettevõttel olemasolevaid rahvusvahelisi lepinguid teenindada ning äri laiendada.

„DefSecIntel on ambitsioonikas Eesti ettevõte, kellel on ette näidata juba märkimisväärne rahvusvaheline haare – tipptasemel AI tehnoloogiaga seire- ja olukorrateadlikkuse süsteemid on kasutusel mitmes riigis. DefSecIntel veab eest ka Eesti kaitsetööstuse ekspordinumbreid. Meil on hea meel aidata kaasa oma ala professionaalidest koosneva meeskonna püüdlustele luua turvalisem maailm ja arendada tehisintellektil põhinevaid kaitsesüsteeme,“ rääkis Swedbanki korporatiivpanganduse osakonna juhataja Mihkel Utt.

Ettevõtte käibest enamuse moodustab eksport. „Ettevõte on tuntud oma kiire tootearendustsükli ning suure osakaalu poolest teadus-arendusse ja innovatsiooni. DefSecInteli eesmärk on olla oma valdkonnas Euroopa parim, sealhulgas panustada Euroopa välispiiri kaitsesse. Tootmismahu kasvatamiseks ning ärisuundade laiendamiseks on vajalik kaasata väliseid käibevahendeid,“ lausus DefSecInteli tegevjuht ja asutaja Jaanus Tamm.

2018. aastal loodud DefSecIntel Solutions osaleb mitmetes Euroopa Kaitsefondi projektides, kus arendatakse tuleviku kaitsevaldkonna tehnoloogiaid ja süsteeme.

Swedbank valiti ettevõtluskonkursi „Eesti parimad ettevõtted“ Aasta konkurentsivõimelisim teenindusettevõte kategooria võitjaks. DefSecIntel valiti sama konkursi Aasta innovaatori kategooria võitjaks ning jõudis Aasta eksportööri kategoorias kolme parima hulka. Eesti „Aasta ettevõte“ tiitli võitja selgub 2. novembril.