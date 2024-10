VIDEO JA FOTOD | Lõpuks tuli müüki Tallinna üks magusaim ala kinnisvaraarenduseks

Praegu asuvad kinnistul endise vangla kompleksi ehitised. Kinnistule on kehtestatud aga ka detailplaneering aastast 2013. Selle järgi on ette nähtud 7 äriotstarbelise ehitusõigusega arenduskrunti, 4 korterelamu arenduskrunti ja 1 lasteaia ehitamiseks ette nähtud sotsiaal- või äriotstarbelise ehitusõigusega krunt. Kruntidele on lubatud ehitada 1–3 hoonet, mis on 2–4-kordsed, maa-aluseid korruseid 1–2. Kokku on lubatud rajada 17 hoonet, millest 9 on korterelamud. Maapealse ehitusõiguse lubatud maksimaalne suletud brutopind on 39 320 m². RKASi haldusteenuste direktor Karel Aasranna sõnul omab pakutav kinnistukompleks suurt arenduspotentsiaali. „Kinnistu unikaalne asukoht, kesklinna ja lennujaama lähedal, teeb sellest tõeliselt väärtusliku objekti. Arendajad saavad piirkonda luua uue kaasaegse ja atraktiivse linnaruumi,“ ütleb Aasrand.