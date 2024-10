VIDEO JA FOTOD | Täna pandi lõpuks müüki Tallinna üks magusaim ala kinnisvaraarenduseks

Praegu asuvad kinnistul endise vangla kompleksi ehitised. Kinnistule on kehtestatud aga ka detailplaneering aastast 2013. Selle järgi on ette nähtud 7 äriotstarbelise ehitusõigusega arenduskrunti, 4 korterelamu arenduskrunti ja 1 lasteaia ehitamiseks ette nähtud sotsiaal- või äriotstarbelise ehitusõigusega krunt. Kruntidele on lubatud ehitada 1–3 hoonet, mis on 2–4-kordsed, maa-aluseid korruseid 1–2. Kokku on lubatud rajada 17 hoonet, millest 9 on korterelamud. Maapealse ehitusõiguse lubatud maksimaalne suletud brutopind on 39 320 m².