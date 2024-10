Populaarsete suundumuste pime järgimine võib viia ohtlike investeerimisotsusteni

Kui toimuvad vältimatud turukorrektsioonid või kui haibiga ülesköetud projektid kaotavad hoo, võivad mõned investorid kogeda märkimisväärseid kahjusid. Sellistel hetkedel on lihtne kaotada usku kogu krüptovaluutade maailma. Mõned võivad isegi lubada, et ei kauple enam kunagi krüptoga, nähes turgu liiga riskantse või ettearvamatuna. Kui kaasajooksiku-efekt asendab põhjaliku strateegia ja riskijuhtimise, võib investeerimine tõepoolest tunduda kui sõit ameerika mägedel. Ometi on oluline mõista, et läbimõeldud ja põhjalikul uurimistööl põhinevad otsused annavad üldiselt ka jätkusuutlikumaid tulemusi.

Sageli võivad algajad kauplejad ja investorid siseneda turule, mõistmata täielikult aluseks olevat tehnoloogiat, turu volatiilsust või konkreetseid riske, mis on seotud kindlate tähikute (ingl token) või platvormidega. Selle asemel, et uurida projekti põhialuseid või hinnata selle pikaajalist elujõulisust, kalduvad mõned oma investeerimisotsuseid tegema kuumade trendide põhjal, eriti kui uute populaarsete varade kiire edu tekitab kogemusteta kasutajates hirmu millestki ilma jääda (ingl FOMO).

Kaasajooksiku-efekt ilmneb siis, kui inimesed mõtlevad või teevad midagi peamiselt seetõttu, et teised teevad sama. Inimese loomupärane soov grupiga samastuda võib sellistel juhtudel kaaluda üle individuaalse otsustamise või kriitilise mõtlemise. Selle psühholoogia on juurdunud meie sotsiaalsesse aktsepteerimisvajadusse ja usaldusse kollektiivse käitumise vastu. Kui piisavalt palju inimesi peab midagi tõeks või väärtuslikuks, hakkavad teised eeldama, et see peabki õige olema, isegi kui nende enda kogemused või teadmised võivad viidata vastupidisele.

Pärast ettevõtte suurt krahhi ja miljonite kaotamist tunnistas laenuraha vahendaja, et tegi oma investeeringu peamiselt tuginedes teiste tippinvestorite otsustele. See toob esile probleemi, et investeeringud tehakse sageli põhjaliku analüüsita, toetudes pigem usaldusele ja teiste jälgimisele, mis on finantskogukonna jaoks murettekitav tendents.

„Kui kõik müüvad, siis see peab olema halb investeering“

Krüpto- ja finantsmaailmas võib kaasajooksiku-efekt avalduda ka vastupidises stsenaariumis. Bitcoini järsu hinnalanguse ajal 2018. aasta alguses hakkasid paljud investorid, keda oli köitnud selle äkiline tõus, usku kaotama. Kui hinnad langesid, oli meediaväljaannetes ja veebiaruteludes palju kahtlusi Bitcoini pikaajalise elujõulisuse osas. Mõjukad hääled, alates peavoolu finantsanalüütikutest kuni veebikommentaatoriteni, seadsid küsimuse alla, kas Bitcoini väärtus on jätkusuutlik. Selle laialdase negatiivsuse tulemusena müüsidki paljud investorid oma osalusi, kartes, et krüpto ei pruugigi kunagi taastuda.

Massiline turult lahkumine ei seisnenud pelgalt lühiajaliste kahjude vältimises, paljude jaoks oli see uskumuste kriis. Isegi need, kes olid varem krüptovaluutade suhtes entusiastlikud, hakkasid kahtlema, kas sellel on tulevikku. Vältimaks edasisi riske, tundus selles ebakindlas õhkkonnas müük loogilise sammuna. Kuid paljude jaoks polnud see otsus puhtalt loogiline, vaid suures osas ajendatud tajust, et kõik teised loobuvad Bitcoinist.

Nagu me teame, ei lõppenud siin Bitcoini lugu. Selle hoog taastus ja mitmekordistus aastate jooksul, ületades oma varasemad rekordid ja kinnistades oma koha finantsmaailmas. Kuigi paanikahetkel müümine võib tunduda turvaline valik, võib see mõnikord panna inimesi loobuma pikaajalistest võimalustest lühiajalise ärevuse tõttu, mis on ajendatud just massilisest paanikast.

Kaasajooksiku-efekt ei ole ainulaadne krüptovaluutadele, kuid on eriti ilmne nii volatiilses ja kiirelt muutuvas keskkonnas. Algajate investorite jaoks peitub pikaajalise edu võti mitte rahvahulgaga kaasa minemises, vaid turu põhjalikus mõistmises, iseseisva uurimistöö tegemises ja populaarsete trendide suhtes ettevaatlik olemises. Kaasajooksiku-efekti äratundmine on hädavajalik teadlike otsuste tegemisel. See võib hägustada meie otsustusvõimet, sundides meid järgima trende või langetama otsuseid lihtsalt seetõttu, et need on populaarsed.