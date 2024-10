Tähtajaliste pangahoiuste turu ülevaade – oktoobris intressid murdusid, langus jätkub

Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul oli oktoober eraisikutest hoiustajatele tähtajalistele pangahoiustele pakutavate keskmiste intresside osas murrangukuu.

„21. oktoobril langes 6 kuu Euribor juba alla 3% ning see Eesti laenuturul keskset rolli omav näitaja mõjutab kahtlemata ka tähtajaliste hoiuste turgu, mis sest, et teatava viitajaga. Langus on olnud kiire ja tänaste prognooside kohaselt peaks samamoodi ka jätkuma. Laenajate jaoks hea uudis on hoiustajale kahjuks halb ning oma säästude eest saadava intressi ootusi tuleb paratamatult jätkuvalt allapoole korrigeerida,“ märkis Pechter.

Viimase kuuga on enamuse pankade poolt tähtajalistele hoiustele makstav intressimäär vähenenud 0,10-0,40 protsendipunkti võrra, ainsa erandina Holm Pank, mis on deposiidikaasamise kampaania raames ajutiselt tõstnud pakutavat intressi. Lõplikult on tegevust lõpetamas TBB Pank, mis oma oktoobrikuiste intressilangetustega on sisuliselt hoiusteturult väljunud. „Pikemas vaates ehk aastase või kaheaastase hoiuse intresside edasise kujunemise osas on heaks indikaatoriks juba täna rohkem kui pooltes pankades kehtiv 24-kuulise hoiuse intress, mille vahemik on 2,00-2,50% aastas,“ juhtis Pechter tähelepanu.

Kiirelt muutuvas intressikeskkonnas tuleb rahatargal hoiustajal Jonna Pechteri sõnul enne tähtajalise deposiidi lepingu sõlmimist ära teha põhjalik hinnavõrdlus, sest sisult sama toote hind erineb pankade lõikes oluliselt. „Puhtalt mugavusest kas oma põhipangas deposiiti pikendades või reklaami ohvrina esimeses ettejuhtuvas pangas hoiuselepingut sõlmides võite endale karuteene teha ja ära kinkida ligi veerandi oma säästudelt teenitavast rahast,“ selgitas Jonna Pechter kodutöö vajalikust oma rahaasjade juhtimisel.