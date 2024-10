Elektroonikaettevõtte Incap kolmanda kvartali kasum kasvas märgatavalt

Incap on kogu organisatsiooni tasandil jõudnud lõpule ka kahese olulisuse hindamisega (Double Materiality Assessment), mis loob tugeva aluse kestlikkusaruandluse edasisele arendamisele vastavalt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) nõuetele. Oktoobris alustas ettevõte CSRD sisearuannete koostamist, et tuvastada võimalikke parendusvajadusi vastavalt uuele aruandlussüsteemile ja tagada raporteerimise kooskõla seatud eesmärkidega.

Incapi väljavaade aastaks 2024 jääb endiseks. „Tulevikku vaadates peame siiski arvestama turu ebakindlustega. Erinevad tegurid nagu majanduse aeglustumine Euroopas, USA presidendivalimised kui ka geopoliitilised pinged Euroopas, Lähis-Idas ja Kagu-Aasias võivad lühikeses ja keskpikas perspektiivis mõjutada turu nõudlust. Komponentide parema saadavuse tõttu on turu nähtavus ootuspäraselt vähenenud. Siiski oleme optimistlikud elektroonikatööstuse pikaajaliste väljavaadete ja positiivsete trendide osas. Oleme kindlad, et Incapil on piisavalt võimekust edukalt toime tulla võimalike turumuutustega,“ tõdes Pukk. Ta kinnitas, et ettevõtte finantsseis on jätkuvalt tugev ja Incap jätkab keskendumist potentsiaalsetele ühinemistele ja üleostuvõimalustele, mis on kasumlikud ja sobituvad ettevõtte kultuuriga.