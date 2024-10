Leedu meediaettevõtte võlakirjade pakkumisel osales 129 Eesti investorit

„Fakt, et nõudlus ületas pakkumise, ei olnud iseenesest üllatus. 15min pälvis märkimisväärset tähelepanu juba emissiooni esimestest päevadest alates. Investorite arv oli Leedu ettevõtte võlakirjade kontekstis rekordiline, mis näitab nende suurt soovi investeerida Leedu meediagruppi. See on meie kapitaliturgudel haruldane võimalus. 15min võlakirjad olid atraktiivsed tänu nii oma Leedu äri juurtele, konkreetsele sektorile, aga ka hästi tuntud tegija tõttu. Turuosalistega peetud vestlustest ilmes, et ka ettevõtte ambitsioon ning selgelt väljendatud väärtused olid investoritele köitvad. Üheks oluliseks väärtuseks on ka ettevõtte panus kapitaliturgude arengusse. Palju on väljendatud soovi sarnast edu korrata ning ettevõtted mõistsid, et turuosalised oskavad tunnustada ja hinnata tugevat ja eesmärgipärast püüdlust tulemusi saavutada,“ ütles Eglė Džiugytė.