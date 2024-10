Kihuta palju tahad. Leedus hakati pakkuma liiklustrahvi kindlustust

Reklaamid viivad F4Drive veebilehele, kust saab teenust tellida. Näiteks makstes iga kuu 16 eurot, katab see aastas 850 euro eest trahve. Juht ei pea enam muretsema kiiruseületamise, kinnitamata turvavöö, roolis mobiiltelefoni kasutamise või isegi fooritule eiramise eest saadud trahvi pärast. Ettevõte rõhutab küll, et ei vastuta juhiloa äravõtmise eest, vaid maksab ainult trahvid. Ettevõte vastas Leedu Delfi päringule, et nende eesmärk on aidata juhtidel vähendada rahalist koormust enamlevinud väiksemate rikkumiste puhul, mis olulist ohutusriski ei kujuta.

Trahvide administreerimisega tegeleva ettevõtte kodulehelt leiab ettevõtte koodi, mis on registreeritud Tšehhis, Prahas. Selgub, et ettevõtte tegelik nimi on Acompto sro. Selle ettevõtte kodulehel on kirjas, et tegemist on startupiga, mis arendab ja pakub uuenduslike tehnoloogiapõhiseid ärilahendusi. Liiklustrahvide kindlustamist pakutakse ainult Leedus sõitjatele ja Euroopas sõitjatele. Kuigi ettevõte on registreeritud Tšehhis, siis selle riigi jaoks teenust ei ole.

Tean, et tegevus on kummaline, kuid see on uut tüüpi finantsteenus. Linas Obcarskas

Projekti meeskond koosneb kolmest ärimehest, kellest igalühel on tosin aastat IT-sektori kogemust. Üks neist on Linas Obcarskas. Ta on endine haridus-, teadus- ja spordiministri asetäitja spordivaldkonnas. Praegu toetusfondi Sambo Development Fund president. Ta kinnitas, et selline projekt on tõepoolest olemas.

Obcarskas selgitas, et F4Drive on projekti nimi, projektiga tegelev ettevõte on Acompto. „Tean, et tegevus on kummaline, kuid see on uut tüüpi finantsteenus,“ ütleb Obcarskas. Tema sõnul on see alles algus, kus teenust katsetatakse. Tegelikult vajab see suuremat turgu, Leedus ei oleks see tulus. Ka ettevõtte registreerimine Tšehhi on seotud laienemisplaanidega Euroopa turule.

Delfi.lt palus ka politseil kommenteerida, kas võõraste trahvide maksmine on seaduslik. Politsei sõnul ei ole nad sellises tegevuses rikkumisi tuvastanud.