Auvere elektrijaama rike läks Eesti Energiale maksma kuuekohalise summa

Auvere elektrijaam jõudis esmaspäeva hommikul enne ootamatut seiskumist toota 76 megavatt-tundi elektrit. Sel ajal oli börsihind üle 130 euro megavatt-tunni eest, mis tähendas, et isegi napi tunniga teenis jaam omanikule börsilt üle 10 000 euro tulu. Ent 274-megavatise elektrijaama mastaapides on see peenraha. Eesti Energia kinnitas Ärilehele, et ainuüksi jaama käivitamine maksab tavaliselt ca 100 000 eurot.