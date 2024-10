IT-firma juht: uueks arenguhüppeks on vaja strateegilist IT-juhtimist

Ettevõtte juhid tunnevad oma äri põhjalikult, kuid sageli puudub organisatsioonis oskus kasutada digitehnoloogiat edasise edu saavutamiseks. Tegevuste analüüsimiseks ei piisa enam vaid Exceli tabelitest – need annavad küll ülevaate minevikust, kuid sageli moonutatult, kuna erinevate üksuste andmed ei koondu ühtsesse tervikusse. Kiiresti muutuvas ärikeskkonnas otsuste langetamiseks on vaja reaalajas toimuvat täpset ülevaadet, mida võimaldavad kaasaegsed IT-lahendused.