Majutusasutused ühinevad järgmise nädala protestiga valitsuse vastu ja lõpetavad mõneks ajaks töö

Tänavu esimese 8 kuu statistika ütleb, et võrreldes eelmise aastaga on ööbimiste arv majutusasutustes tõepoolest 3% tõusnud. „Aga eelmine aasta on veel valgusaastate kaugusel normaalsusest!“ väidab Maidla. Võrreldes 2019. aastaga on ööbimisi endiselt 5% vähem. Sealjuures on välisturistide ööbimisi vähem 17%. Meie põhiturult, Soomest pärit turistide ööbimisi on 12% vähem. „Need on suured arvud, mis näitavad väga selgelt, et turismieksport on kehva tervise juures ja me peame pingutama, et see taastuks,“ leiab Maidla.