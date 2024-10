Pankade konkurents on kukutanud kodulaenude intressid viimaste aastate madalaimaks

Enne rahale hinna tekkimist oli panga enda marginaal umbes 2%, kuid praegu on see keskmiselt 1,5–1,6%. Parimad pakkumised jäävad vahemikku 1,3%–1,4% ning kampaaniate raames tehakse ka pakkumisi, mille marginaal on alla 1%, selgitab Habal.

Lisaks toob Habal välja, et Euribor on langenud 3% tasemele ning turg ootab selle alanemist veel mõne protsendipunkti võrra aasta lõpuks.

Pankade intressimäärade alandamise eesmärk on elavdada kinnisvaraturgu. Kui aktiivsus jääb siiski keskmisest madalamaks, on võimalik, et intressid langevad veelgi. Samuti tehti kevadel laenuvõtmise reeglites leevendusi, mis võimaldavad inimestel suuremaid laene saada, selgitab Habal.

„Praegune olukord soosib ostjaid – inimesed on hinnatundlikud ja pakkumine ületab nõudlust,“ märgib Habal. Statistika näitab, et varasemast rohkem ostetakse kvaliteetset kinnisvara, samas kui puudustega või renoveerimist vajavat vara kardetakse osta, lisab ta.

Habal märgib, et turul on esimesi märke nõudluse taastumisest. Viimaste kuude aktiivsus on kõrgeim alates 2022. aasta suvest. Septembris tehti uusarendustes enam kui 100 müügitehingut ja järelturu korteritega üle 600 tehingu. „Raha pole turult kadunud – eriliste objektide eest ollakse valmis maksma ja need müüakse sageli loetud päevadega,“ ütleb Habal.

Suures pildis ootab turg majanduskasvu. Aktiivsuse kasv viib hinnatõusuni, kuid muutused jõuavad majandusse tavaliselt umbes pooleaastase viivitusega. Seetõttu võib reaalseid muutusi oodata järgmise aasta esimese või teise kvartali jooksul, prognoosib Habal.