FOTO | Soomes tekitab kõneainet Nordea reklaam, millele pank andis huvitava selgituse

Reklaamil on kujutatud magav beebi ning see puudutab vanemapuhkuse ajal hüpoteegi seadmist. Kuid mitte sõnum ega sisu ole see, mis inimeste tähelepanu köitis. Beebil on sel pildil kuus varvast ja neli sõrme. Esmapilgul tundub see selge tehisaru juhtum, sest teadagi ei ole see väga hea varvaste ja näppude lugeja.

Sotsiaalmeedias on inimesed hämmingus ning kirjanik Tuomas Kyrö kirjutas X-is:

„Kuue varba ja nelja sõrmega beebil on magusaim uni. Ka AI-d on võimalik parandada, aga võib-olla on tegu nii väikese ettevõttega, et neil ei ole selleks ressursse.“

Nordea pank on aga öelnud, et nende foto on pärit rahvusvahelisest Getty Images’i fotopangast ning foto tegemisel ei ole tehisaru kasutatud. Tegemist olla hoopis beebiga, kel on polüdaktüülia ehk geneetiline rike, mille tõttu ei ole inimesel varbaid või sõrmi sama palju kui tavapäraselt.

„Nordea on erinevuste austaja ning ka fotodel on inimesi, kel on erinev identiteet, taust või töövõime,“ ütles nende esindaja. Ju selgub peagi, kas pank ajas jama või oli see osa nende kampaaniast, et oma reklaamile rohkem tähelepanu tõmmata.