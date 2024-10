Automaks läheneb. Inimesed otsivad võimalust autoromudest vabanemiseks

Veel eelmisel aastal oli Eestis ligi 300 000 peatatud kandega sõidukit. Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa ei oska kinnitada, kas need kõik on reaalselt seisvad sõidukid. Võib-olla on nendest siiski suur osa juba kuidagi lammutatud ning ka ära müüdud, seda näitab aeg, lausub ta.

Inimeste jaoks siiani pisut segane automaks on Kollmaaa sõnul siiski kasvatanud huvi romudest vabanemise ja nende kokkuostu toomise vastu. Kuusakoskil on üle Eesti 12 vastuvõtupunkti ja nendesse tuuakse Kollamaa väitel iga päev kümneid ja kümneid autosid. Müüjateks on nii eraisikud kui ka Eesti Autolammutuste Liidu liikmed. Kui eraisikud müüvad Kollamaa sõnul enamasti seisma jäänud, kuid siiski komplektseid autosid, siis lammutuskojad müüvad reeglina autosid, milledelt on korduvkasutatavad osad eemaldatud.

Viies vana auto metallikokkuostu, on võimalik teenida umbes 300 eurot. Romude kokkuostu hind on praegu 200-215 eurot/tonn. 200 euro ümber on hind kõikunud viimased paar aastat. Kollamaa toob näitena Eestis ühe enimlevinud automargi Volkswagen Passati. Sellise auto, aastast 2000, tühimass on 1400 kg. Kokkuostuplatsil tähendab see rahasse ümber arvestatuna 300 eurot. Saadav rahasumma sõltub konkreetse sõiduki kaalust, mis selgub kokkuostu kaaludel, lausub Kollamaa.

Dokumendid vajalikud ka romusõiduki müümiseks Müümiseks on vaja esitada: Sõiduki kehtiv registreerimistunnistus (tehniline pass) või Transpordiameti poolt väljastatud registriväljavõte Üleandja isikut tõendav dokument Sõiduki ostu-müügileping või omaniku poolne volikiri (kui üleandja ei ole sõiduki omanik) Kui registreerimistunnistus on kadunud, siis Transpordiamet aitab kadunud registreerimistunnistustega. Registritunnistuse digidokument maksab 5 eurot. Allikas: Kuusakoski