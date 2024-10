Autorentijate kasutamata võimalus. Kesklinnas rendiautodele avatud hiigelparkla on tühi

Bolt Drive operatsioonide juht Maksim Polonen nendib, et Hobujaama 12 parklas puudub suur nõudlus. Päevas lõpetatakse seal kümmekond sõitu. Inimesed eelistavad parkida oma lõppsihtkohal lähemal, ütleb Polonen märkides, et Boltil on ka mitmeid teisi parkimisalasid südalinnas. Hobujaamas parkimist on mõjutanud ka piirkonnas paar aastat kestnud ehitustööd. Inimeste liikumisharjumused on muutunud, nad leiavad endale uusi liikumisteid ja parklaid, arvab Polonen. Ta usub, et nüüd, kui suuremad teetööd on läbi, võiks selles piirkonnas hakata parkimine taas suurenema.