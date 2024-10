Mida näitab Eesti e-kaubanduse statistika ja mida meie tegijad suurte vastu tegema peaks?

Laiene ka välisturgudele, kuid ole seejuures teadlik, et iga turg on erinev. Pakkudes tasuta tagastust võib see olla Eestis argument kuid Ameerikast äri surm- Eestis on keskmine tagastus alla 10%, Ameerikas 50%. Müües Skandinaaviasse (Taani, Norra, Rootsi, Soome) on peamine maksevahend PayPal, Klarna jt. kuid Eestis on PayPali turuosa alla 2%. Seega Eestis pakkudes PayPali ainukese makselahendusega jääd sa enamus müükidest ilma. Skandinaavias mitte pakkudes, on tulemus sama. Eestlane on pangalingi ja pakiautomaadi usku- neid peab siin pakkuma. Minnes aga välisturule, pead sa olema teadlik, millised makselahenduse pakkujad on seal populaarsed ning millised paki kättesaamise ehk logistika ettevõtted. Kui Baltikum on laias laastus sarnane siis juba üle lahe minnes on suuri erinevusi. Muideks kõige rohkem ebaõnnestumisi tuleb just Soomest. Miks? Soomes pead kindlasti tegema Soomes registreeritud ettevõtte, mis ka näiks Soome ettevõttena või tegema kellegagi koostööd. Lisaks pead arvestama, et turundusele kulub 3-5x rohkem, kui Eestis ja tulemust oodata tuleb kauem. Ja kui arvad, et soomlane ostab heameelega Eesti ettevõttest siis kas sina ostad sarnane kauba Eesti või Leedu e-poest? Pigem? Ehk, et paras pikaajaline suur investeering. Arvesta ka, et kõik mõtlevad ühtemoodi. Kuhu turule laieneda? Ikka kohe Soome ja siis suured riigid. Saksamaa, Inglismaa, Ameerika. Kõik su konkurendid on seal kohal ja turud suured- võibolla oleksid edukam hoopis mõnel väiksemal turul? Need on küsimused mis tuleks enne laienemist läbi mõelda. Et miks üldse minna. Mis on sinu unikaalsust, kuidas läbi lüüa, teha endale turg detailideni selgeks ja selge äriplaan.