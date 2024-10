Ettevõtjad ausalt. Kuidas teha korda Eesti investeerimiskliima?

Kevadel teatas Eesti firma Fibenol 700 miljoni eurose biorafineerimistehase rajamisest Lätti. Ettevõtte omanik Raul Kirjanen on öelnud, et Läti kasuks kallutas otsuse Läti selge metsandus- ja rohepoliitika. Fibenoli tehaste planeeringute projektijuht Merili Palu lisab, et Lätis on Fibenoli projekt saanud riikliku prioriteetse investeerimisprojekti staatuse, millele rakenduvad ka Rohelise Koridori (Rohelise Koridori meede toetab suurinvesteeringuid ning muudab asjaajamise kiiremaks ja lihtsamaks. Eestis alles arutatakse selle meetme loomise võimalust – toim).