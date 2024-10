Omniva vastab: kust saavad kelmid pakki ootavate inimeste kontaktid petusõnumi saatmiseks

Omniva innovatsiooni- ja tehnoloogiajuht Martti Kuldma sõnul saadetakse õngitsuskirju ja libasõnumeid väga paljudele telefoninumbritele, mis on suvaliselt tuletatud või ostetud küberkelmide poolt kokku pandud andmebaasidest – see on üsna lihtne. Kuna pakiautomaatide kasutamine on väga populaarne, saab paratamatult mingil hetkel õngituskirja või -sõnumi inimene, kes ka päriselt on Omniva või mõne teise ettevõtte pakiautomaati midagi tellinud, on tema selgitus.