Üllatav või mitte? Eestlased maksavad Teliale koduinterneti eest rohkem kui soomlased ja norrakad

Telia Company värskelt avaldatud kolmanda kvartali majandustulemustest selgub, et ettevõtte 273 000 Eesti koduinterneti klienti maksid Rootsi sidehiiule kolmandas kvartalis püsiühenduse eest keskmiselt 22,5 eurot kuus. See on 7,4 eurot rohkem kui Leedus (15,1 eurot), koguni 11,1 eurot rohkem kui Soomes (11,4 eurot) ja isegi 0,9 eurot rohkem kui Norras (21,63 eurot). Ainult Rootsis, koduturul, olid Telia koduinterneti tulud kasutaja kohta Eestist kõrgemad, ulatudes 30,31 euroni kliendi kohta.