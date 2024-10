Lätlasest endine NBA korvpallur investeeris peagi börsidebüüti tegevasse kohvifirmasse

„Kuigi elan praegu Dubais, ei ole ma unustanud oma juuri ning pean oluliseks toetada Läti ettevõtteid. Eriti olulised on mulle need firmad, mis tähtsustavad kvaliteeti, jätkusuutlikkust ja tulevikku vaatavat visiooni. Seetõttu on mul suur au seda projekti toetada ning olla osa Kalve edasisest arengust,“ ütles Bertāns pressiteates.

Ettevõtte teatel on hind, millega Bertāns Kalve aktsiaid ostis, sama, mida pakutakse eelseisval IPO-l kõigile investoritele. Tehing toimus hinnaga 6 eurot aktsia kohta, mis teeb AS Kalve Coffee väärtuseks enne IPO-t 6 miljonit eurot. Varem on kohvifirma teada andnud, et soovib kaasata IPO käigus vähemalt miljon eurot.