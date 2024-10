KAART | Euroopas viimane. IMF ennustab Eestile suurimat SKP langust

IMF avaldas eelmisel nädalal oma aruande „ World Economic Outlook “, uuendades aprillis tehtud prognoosi. Kui aprillis oli Eesti ainus riik Euroopas, kus reaalne SKP langes (–0,5%), siis oktoobris on neid riike neli. Eestis on langus siiski suurim, –0,9%.

Valuutafond hindab oktoobrikuises prognoosis, et üleilmne majanduskasv on sel aastal stabiilne, kuid siiski oodatust väiksem. Aprillist alates on toimunud palju muudatusi, nii Euroopas kui ka USA-s.