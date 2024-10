Rahvusvaheline pakiettevõte Venipak sai uue tegevjuhi

„Minu teekond Venipakis algas finantsjuhina, misjärel asusin juhtima grupi ettevõtteid nii Leedus kui välismaal. Olen uhke ja tänulik paljude verstapostide üle, milleni oleme tugeva meeskonnaga aastate jooksul jõudnud - alates enam kui tuhandest inimesest koosneva rahvusvahelise meeskonna loomisest ja uutele turgudele laienemisest kuni pandeemiaeelselt uute äriliinide käivitamiseni, mis muutis e-kaubanduse maastikku jäädavalt. Pärast kümmet aastat ettevõttes olen otsustanud, et on aeg edasi liikuda,“ ütles Justas Šablinskas.

Kuna juhtkonna muutus toimub logistikavaldkonna jaoks kõige kiiremal perioodil, mil lisaks olemasolevate protsesside töökindlusele ja tõrgeteta toimimisele on oluline tagada pikaajalise visiooni elluviimine, on hetkel Šablinskase peamiseks eesmärgiks hõlbustada uue tegevjuhi ametisse asumist ja ülesannete üleandmist, teatas Venipak.

„Mul on tõeliselt mitmekülgne kogemus, alustades idufirma ülesehitamisest kuni tuhandeliikmelise tiimi juhtimiseni, töötades nii finantsjuhi kui ka tegevjuhi rollis. Pean Venipakiga liitumist oma karjääri oluliseks verstapostiks ning tunnen tugevat vastutust värskete vaatenurkade ja ideede elluviimisel. Tänasel turul on märkimisväärseks eeliseks võime kiirelt kohaneda, säilitades seejuures oma strateegilise suuna. Usun, et need samad omadused on Venipakil olemas ja aitavad meid muuta mitte ainult Baltimaade üheks juhtivaks ettevõtteks, vaid ka ihaldatud tööandjaks ja äripartneriks,“ ütles Andrius Ladauskas.