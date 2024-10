Põhja-Leedu linn püüab oskustöölisi meelitada 6000-eurose preemiaga

„Vajame IT-spetsialiste, projektijuhte, joonestajaid, projekteerijaid. Ametikohtade loetelu on väga pikk ja ootame inimesi neisse kõigisse,“ ütles tootmisettevõte Ltintuse juht Karolis Grigalius. Ltintuses töötab praegu umbes 50 inimest ja ettevõte toodab aknaid USA turule. Firma plaanib laieneda ja on seega valmis juurde palkama umbes 500 inimest.

Artilux NMF, mis toodab valgusteid, püüab leida piisavalt töötajaid kahes vahetuses töötamiseks. Kvalifitseeritud spetsialiste pole aga kusagilt võtta. „See probleem ei ole ainult meil, see on probleem kõikjal maailmas,“ ütles ettevõtte tegevjuht Unal Kont.

6000-eurone preemia

Iga-aastases Šiauliai piirkonna tööandjate uuringus osales tänavu ligikaudu 200 ettevõtet. Sellest selgus, et igal teisel firmal on oskustöölisi puudu.

Rahvaarv suureneb immigrantide toel

Kuigi Šiauliais on sündimus viimase kümnendi väikseim, suureneb kohaliku omavalitsuse sõnul rahvaarv. Selle põhjus on kolmandatest riikidest pärit immigrandid. „Aga see pole lihtne, sest ausalt öeldes on neil teistsugune töökultuur ja töösse suhtumine,“ ütles Ltintuse juht Karolis Grigalius.