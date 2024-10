Prantsusmaa hakkab ülirikkaid maksustama

Prantsusmaal toimus reedel uue maksu hääletus. See tähendab, et edaspidi tuleks 2% maksta kõigil rikastel, kelle varad ulatuvad üle kahe miljoni euro, kirjutab Euronews .

Maksu tuleks edaspidi maksta kõigil, kes on Prantsusmaa maksuresidendid või kellel on Prantsusmaal vara. Erakonna LFI esindaja Aurelien Le Coqi sõnul tooks juba riigi 10 suurimat vara kassasse juurde vähemalt 13 miljardit eurot.

Prantsusmaa riigieelarve minister Laurent Saint-Martin muudatust heaks ei kiida. Tema sõnul on see parim viis peletada eemale kõik need, kes soovivad riiki investeerida.