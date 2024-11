Leedu Delfi kirjutab loo sellest, kuidas üks kohalik kolis suvel uude üürikorterisse. Naise sõnul oli korter korralik ning ka üürileandjad mõistvad. Kuigi maja on vana, nagu üürnik oma postituses mainis, siis kindlasti mitte halva kvaliteediga.

Pärast mõnda aega seal elamist, hakkas ta oma kehal märkama tundmatuid hammustusi, kuniks ühel õhtul leidis ta toast lutika. Naine tõdes, et on ise väga korralik, samas ei välistanud võimalust, et tema võis selle sinna kuskilt tuua.