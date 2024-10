Sulgunud esimesed rahapajad. Korterelamute rekonstrueerimise taotlusvoorus täitus esimesena Lääne-Virumaa eelarve

Taotlemine avanes täna hommikul kl 10.00 ja kl 13.00 seisuga on täitunud enamik voore nii maakondade kui ka rekonstrueerimise viisi põhiselt. Taotlusi saab esitada veel Valga-, Hiiu-, Saare-, Lääne- ja Põlvamaa korterelamute rekonstrueerimiseks. Samuti on vaba mahtu suurtele korterelamutele ja Ida-Virumaa Õiglase Ülemineku Fondi voorus.

Taristuminister Vladimir Sveti sõnul valmib käesoleva regionaalselt kujundatud vooru mõjul lähiaastatel maju igas Eestimaa otsas. „Hoo on sisse saanud uudne meetod, tehaseline rekonstrueerimine, mis on elanikele kiirem ja mugavam lahendus. Samuti tuntakse suurt huvi naabruskonnapõhise rekonstrueerimise vastu, mis muudab lisaks kodumajale paremaks elukeskkonda laiemalt.“

Minister kordas ka läinud nädalal öeldud sõnumit, et kahjuks ei õnnestu kõigi huviliste taotlusi eelarve ammendumise tõttu siiski rahastada. „Eesti inimesed on nüüdseks rekonstrueerimise möödapääsmatust ja kasulikkust endale väga hästi teadvustanud. Renoveerimist vajab tuhandeid maju, kuid kõigi huviliste taotlused ühte vooru lihtsalt ei mahu. Võin kinnitada, et kuna kodude energiatõhusus on üleeuroopaline prioriteet, suunatakse sinna ka lähiaastatel jätkuvalt märkimisväärses mahus toetusraha,“ sõnas minister.