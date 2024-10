Uuring paljastab olulised erinevused Eesti meeste ja naiste finantseesmärkides

Uuringust selgus, et säästmine hädaolukordadeks on 39,7% eestlaste jaoks üks peamisi finantseesmärke. Eriti on see prioriteediks naiste seas (44,4%) võrreldes meestega (35,0%). Samal ajal keskenduvad naised (30,6%) ka rohkem võlgade tasumisele kui mehed (21,9%), mis näitab soolist erinevust rahaliste kohustuste haldamisel ja prioriteetide seadmises.

Kristi Saaremets, IPF Digital AS-i Eesti maajuht, kommenteeris tulemusi järgmiselt: „Meie uuring näitab, et eestlaste finantseesmärgid on mitmekesised ja peegelduvad selgelt igapäevaelu vajadustes. Selgelt tuleb esile naiste ja meeste prioriteetide erinevus. Näiteks on naised rohkem keskendunud säästmisele nii hädaolukordadeks, suurteks vajalikeks ostudeks ja võlgade tasumisele, samas, kui mehed on rohkem motiveeritud ettevõtluse arendamisel.“

Lisaks selgus uuringust, et pensioniks investeerimine on meeste jaoks veidi olulisem (25,2%) kui naistele (22,8%). Samuti paistavad mehed rohkem silma ettevõtlusplaanide osas – 10,6% meestest plaanib järgmise aasta jooksul alustada või laiendada äritegevust, võrreldes naistega, kellest plaanib sama teha 7,3% vastanutest.

Naiste seas on populaarsemad luksuslikud ostud: 33,2% naistest plaanib säästa unistuste ostude, näiteks reisi või luksuseseme jaoks, samal ajal kui meestest teeb seda 24,9%. Samas on rohkem mehi (14,1%) tunnistanud, et neil puuduvad konkreetsed finantseesmärgid, võrreldes vaid 5,7% naistega, mis viitab naiste konkreetsusele oma finantsplaanide osas.

„Need tulemused toovad selgelt esile vajaduse kohandada finantsteenuseid vastavalt inimeste erinevatele prioriteetidele ja elustiilidele,“ lisas Saaremets. „Tuleviku finantsmaailm liigubki veelgi personaalsemate lahenduste suunas. Uurides inimeste käitumismustreid ja tarbimisharjumusi, saame pakkuda klientidele teenuseid, mis arvestavad nende ainulaadseid eesmärke ja vajadusi ning olla olemas siis, kui nad soovivad teha teadliku partneri valiku,“ sõnas Credit24 esindaja.