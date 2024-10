FOTOD | Endover arendab Voltasse Põhja-Tallinna suurima ärikeskuse

Olari Vokk lisas, et lisaks spordiklubile on Volta HUBi tulekuks läbirääkimised käimas ka toidukaupluste, restoranide, kohvikute, teenindusettevõtete ning tervishoiuteenuste pakkujatega. Lähiajal avatakse Volta kvartalis ka padelikeskus.

Volta HUB-i esimese hoone ankurrentnikuks saab MyFitness. „MyFitness on mõelnud Põhja-Tallinnasse laienemist juba mõnda aega, kuna oleme saanud oma liikmetelt tagasisidet, et just sellesse piirkonda oodatakse meid väga,“ rääkis MyFitnessi juhatuse liige Tiina Matikainen. Uues klubis saab olema pea 2000m 2 treeningvõimalusi – kaasaegseimate seadmetega jõusaal, rühmatreeningud jõutreeningust joogani ning eksklusiivne butiikstuudio ja sauna ala. Spordiklubi avatakse 2026. aasta alguses.

Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere rääkis, et kui enamus eluks vajalik on käe-jala juures ehk veerandtunnise jalgsi käigu või rattasõidu kaugusel, tõuseb elukvaliteet ning kinnisvara väärtus. „Nii tekib linnas külaelu: inimesed näevad üksteist, kuulevad helisid, tunnevad lõhnu ning saavad viibida põhjamaises linnaruumis,“ selgitas Pere.

Endoveri ärikinnisvara arendusjuht Olari Vokk sõnas, et tänaseks on pool Volta kvartali arendusmahust juba valmis ning koos uute elu- ja töökohtadega nii Voltas kui ka ümbritsevates arendustes kasvab vajadus ka teenuste ja kaubanduspindade järele. „ Põhja-Tallinn ja eriti Noblessneri-Volta-Krulli nii öelda kuldse miili piirkond vajab juurde tugiteenuseid ning kaubanduspinda, mis pakuksid Põhja-Tallinnas elavale ja töötavale inimesele võimalust kõik oma käigud ära teha 15-minuti linna põhimõttel,“ rääkis Vokk.

Põhja-Tallinn kui pealinna uus tõmbekeskus

Põhja-Tallinn on praegu üks kuumemaid arenduspiirkondi. Koos Volta, Krulli ja Noblessneri kvartalitega on endised tööstusalad transformeerunud dünaamilisteks äri-, puhke- ja elupiirkondadeks. Täna on Põhja-Tallinnas pea 65 000 ning kõigi arenduste valmides on lisandumas veel ligi 30 000 elanikku. Aastaks 2030 on Volta kvartal koos lähipiirkonnaga koduks 12 500 ja töökohaks 11 000 inimesele, muutes selle kõige olulisemaks tõmbekeskuseks Põhja-Tallinnas.

Palju räägitakse, et kinnisvaraturg Eestis seisab, kuid Vokk lisas, et Põhja-Tallinnas taolist trendi näha ei ole. „Turg ei seisa, vaid muutunud on dünaamika ning tekkinud on uued epitsentrid. See, et Põhja-Tallinnas elab tulevikus ligi 100 000 elanikku, ei ole enam lihtsalt visioon, vaid lähiaastatel saabuv reaalsus.“ Õige pea avab piirkonnas oma mitmetuhande töötajaga kontori ka Wise. Lisaks teenuste pakkumisele on piirkonna kasvavaks väljakutseks liiklus ning liikumisvõimalused linnaosade vahel.

Endoveri ärikinnisvara arendusjuht sõnas, et arendajana nad mõistavad kasvava liikluskoormuse probleemi ning selle pärast lähtutakse kogu Volta kvartali arendamisel põhimõttest tuua kõik olulised teenused kohapeale. „Lahendame liiklusväljakutse sellega, et loome kvartali sisse võimalused mitte liikumiseks. Kui asustus on tihe ja piirkonnad lahendatud 15 minuti linna põhimõttel, siis ei ole tegelikult suurt vajadust liikumiseks,“ selgitas Olari Vokk. „Meie fookuses ei peaks olema see, kuidas rohkem liikuda, vaid see, kuidas planeerida linnaruumi nii, et me ei pea sedavõrd palju liikuma.“

Seoses kvartali arendusega on Endover rajanud Põhja-Tallinnasse ka ulatusliku uue infrastruktuuri, seal hulgas kaks uut tänavat ja laiendanud kaugküttevõrku.