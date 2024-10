Advokaat: mida saaks teha selleks, et Tallinnas detailplaneeringute menetlused ei takerduks ummikseisu?

Delfi ärileht avaldas 21.10.2024 ühe kinnisvaraarendaja julge ja avameelse pihtimuse sellest, kuidas Tallinnas on detailplaneeringute menetlemisega kehvad lood, sest detailplaneeringute menetlemine on sisuliselt takerdunud ning linn ei ole suutnud ühte kesklinna planeeringut juba 8 aastat algatada. See lugu tekitas pisut nukrust tekitavat äratundmist, sest kindlasti ei ole see ainuke samalaadne juhtum, vaid laiapõhine probleem.