Küttesüsteemid ja nende ohutus: millele koduomanikuna tähelepanu pöörata ja miks? 

Laks lisas, et ohutuse seisukohast ei tule inimesed tihtilugu selle peale, et ka soojuspumpade paigaldamine ja kasutamine nõuab ehitusteatist, -projekti, kasutusteatist ning kortermajade puhul ka ühistu nõusolekut. Kui eelnevad sammud on tegemata, siis on tegu seadustamata õhksoojuspumbaga ning see võib edaspidi tekitada erinevaid probleeme.