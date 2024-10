LHV teeb ribadeks märgitud võlakirjaemissioonile jätku. Intress on märgatavalt madalam kui eelmisel korral

Tegemist on 2023. aastal kinnitatud võlakirjaprogrammi raames korraldatava teise emissiooniga. Sama programmi raames on juba emiteeritud 35 miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju ning kokku on võlakirjaprogrammi alusel võimalik kaasata kuni 200 miljonit eurot.

Täpsemalt kavatseb LHV Group emiteerida kuni 20 000 allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot. Allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Muuhulgas tuleb allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise riskiga (bail-in risk).

Võlakirjade lunastamistähtaeg on 15. november 2034, kuid LHV-l on õigus viie aasta möödudes võlakirjad lunastada. Võlakirjade märkimisperiood algab täna kell 10 ja lõpeb 12. novembril kell 16. Allutatud võlakirjade pakkumine on suunatud Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevatele jae- ja institutsionaalsetele investoritele. Võlakirjade eeldatav esimene kauplemispäev on 18. november. Võlakirjapakkumise prospektiga saab tutvuda siin.